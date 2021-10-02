ننشر الأسماء المرشحة لدخول قائمة «الخطيب» في انتخابات الأهلي المقبلة

أستقرت إدارة الأهلي علي إجراء إنتخابات مجلس الإدارة الذي سيقود النادي لمدة 4 أعوام جديدة يومي 25-26 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس الإدارة قد أستقر علي الشكل المبدئي للإنتخابات في إجتماعه الأخير وأرسل خطاباً للجهة الإدارية بهدف إعتمادها قبل الإعلان الرسمي.

وتنص لائحة الاهلي انه إذ لم يتكمل النصب القانوني وهو الأغلبية المطلقة في اليوم الأول يكون اليوم التالي مباشرة بحضور 10% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في كشوف النادي أو 5 الأف عضو أيهما أقل.

كما تنص اللائحة أن يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس الإدارة في الفترة من 30 الي 45 يوماً من موعد الإنتخابات والذي تحدد في وقت سابق بيومي 25 و 26 نوفمبر .

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي، كشف أي تفاصيل عن قائمته الإنتخابية الجديدة سواء بالمستبعدين او الذين سيتم ضمهم .

وقال مصدر في تصريحات خاصة، أن قائمة الخطيب ستشهد إبعاد ما بين 2-3 أشخاص ممن يتواجدون في المجلس الحالي علي أن يتم ضم بديل لهم.

وأضاف أن اللائحة الجديدة تقضي بإنتخاب رئيس للنادي ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء فوق السن و2 تحت السن بخلاف ما كانت تنص عليه اللائحة السابقة التي كانت تقضي بإنتخاب 6 فوق السن وثلاثة تحت السن.

وأوضح أن المعضلة الأساسية التي تواجه محمود الخطيب هو أن لديه 6 فوق السن وهم خالد مرتجي وابراهيم الكفراوي وطارق قنديل ورانيا علواني وجوهر نبيل ومحمد الدماطي، وهناك أثنين ممن تحت السن قد تخطوا المدي الزمني وهم مهند مجدي والدكتور محمد سراج وبالتالي فسوف يزيد العدد الي 8 ولا يوجد في مقاعد تحت السن سوي محمد الجارحي فقط .

وشدد على أن هناك بعض الأسماء التي يرغب محمود الخطيب في ضمه وعلي رأسها الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي حالياً وعضو المجلس في دورات سابقة وهو يحظي بثقة خاصة لدي بيبو وإحترام وتقدير كامل من أعضاء الجمعية العمومية .

وتابع:" هناك أسماء أخري يرغب الخطيب في ضمهم لقائمة العضوية فوق السن بجانب محمد شوقي وعلي رأسهم محمد السلاب عضو مجلس النواب كما تردد في الصورة لمياء مختار المشرفة علي السباحة التوقيعية بالنادي، فيما يظهر أيضاً نجم الكرة الشهير حسام غالي والذي لم تتضح الصورة بشأن إستمراره في شكرة الكرة ام خوضه الإنتخابات ليصل العدد فوق السن الي 12 أسم سسختار محمود الخطيب 7 أسماء منهم فقط.