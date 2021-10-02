عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماجد فاروق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب النائب

ماجد فاروق يتقدم
ماجد فاروق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك

تقدم  ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب  نائب رئيس  النادي .
وبدأ في العاشرة صباح اليوم السبت نادي الزمالك في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي المقبلة، ولمدة سبعة أيام متتالية.
ويترأس لجنة تلقي الطلبات الدكتور كمال الخولي نائب مدير النادي.


ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.


وكانت  اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
ماجد فاروق الزمالك انتخابات الزمالك نادي الزمالك موعد انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

9 فئات معفاة من الحصول علي ترخيص حيازة السلاح .. اعرفها

يوم القضاء المصري .. مفتي الجمهورية : العلاقة بين الشريعة والقانون ليست عدائية

شاهد.. التفاصيل الكاملة لمأساة نجار الهرم.. بوشكا قبل وفاته: راضي بقضائك يارب.. والمتهمة: خدت حقي

77 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

ماجد فاروق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك على منصب النائب

طالبان تعدم ضابطا سابقا بعد 50 يوما من احتجازه | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تعلمت مسار العدالة من شقيقي .. السيسي : عدم التدخل في أحكام القضاء قاعدة ذهبية

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

إعلامي يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم.. تعرف عليه

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

فيديو جراف.. دا كلام.. إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ