ضبط ٥ مطاعم مأكولات بحرية كبري مخالفة في حملة تموينية بالإسماعيلية

تمكنت حملة تموينية مكثفة نظمتها إداراة التموين بالإسماعيلية، من ضبط ٥ مطاعم كبرى لمأكولات بحرية مخالفة.

ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، مديريتي التموين والطب البيطري بشن حملة مكبرة علي جميع المطاعم بطريق البلاجات.



وشنت مديريتا التموين والطب البيطري تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري وحامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على المطاعم بطريق البلاجات بالاشتراك مع الرقابة التموينية وشرطة المسطحات ومباحث التموين.

وأسفرت عن ضبط ٥ مطاعم كبرى بداخلها كميات من المأكولات مجهولة المصدر وغير صالحة بلغت ٢٠٠ كجك أسماك وجمبري وكاليماري و ٣٠ كجم لحوم جميعهم مجهولين المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي ذات السياق قامت حملة تموينية أخرى بالقنطرة شرق، أسفرت عن ضبط حوالى ١٥٠ كجم لانشون وسجق وجبن وبلح ومخللات تظهر عليها علامات الفساد وغير مدون عليها بيانات، و ١٣١ كجم سكر ناقص الوزن كما تم ضبط ٤٠٠ قطعة اكسسوار بأحد محال المحمول مجهولة المصدر.

وبالتفتيش على المجازر والكشف على المواشي تم اكتشاف بقرة تم ذبحها مصابة بالصفرا وتم إعدامها.

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