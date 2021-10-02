ابن الإسماعيلية يتوج بطلًا لمسابقة الحساب الذهني العالمية في دبي

فاز إيساف تامر من أبناء كاتدرائية القديس مرقس بإيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العالمية Mental Arthmatic World Wide Competition المقامة في دبي بالإمارات لعام ٢٠٢١.

وكرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المتسابق على ما حصل عليه من نبوغ في علوم الرياضيات والحساب العقلي، كما هنأ أسرته على مجهوداتهم واهتمامهم البالغ بابنهم الأصغر وبكل ما بذلوه لكي يساعدوه للوصول إلى هذا النبوغ العقلي والعلمي، كما شجعه علي الاستمرار الدائم في التفوق والاستذكار الجيد والمتطور لكي يصل إلى أسمى المراتب العلمية ويحمل اسم مصر عاليًا، كما استضافته أيضًا قناة صدى البلد ٢ في برنامجها 'INBOX" حيث أشادوا بمهاراته الحسابية والعلمية.

وبهذه المناسبة، قدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لإيساف تامر لفوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العالمية المقامة في دبي بالإمارات لعام ٢٠٢١، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

