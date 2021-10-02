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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ابن الإسماعيلية يتوج بطلًا لمسابقة الحساب الذهني العالمية في دبي

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يكرم ايساف تامر

فاز إيساف تامر من أبناء كاتدرائية القديس مرقس بإيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العالمية Mental Arthmatic World Wide Competition المقامة في دبي بالإمارات لعام ٢٠٢١.

 

وكرم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، المتسابق على ما حصل عليه من نبوغ في علوم الرياضيات والحساب العقلي، كما هنأ أسرته على مجهوداتهم واهتمامهم البالغ بابنهم الأصغر وبكل ما بذلوه لكي يساعدوه للوصول إلى هذا النبوغ العقلي والعلمي، كما شجعه علي الاستمرار الدائم في التفوق والاستذكار الجيد والمتطور لكي يصل إلى أسمى المراتب العلمية ويحمل اسم مصر عاليًا، كما استضافته أيضًا قناة صدى البلد ٢ في برنامجها 'INBOX" حيث أشادوا بمهاراته الحسابية والعلمية.

 

وبهذه المناسبة، قدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لإيساف تامر لفوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العالمية المقامة في دبي بالإمارات لعام ٢٠٢١، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.
 

إيساف تامر كاتدرائية القديس مرقس مسابقة الحساب الذهني العالمية إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية

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