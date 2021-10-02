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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خلال فصل الشتاء.. طرق طبيعية للتخلص من انسداد الأنف

صدى البلد

يعانى الكثير من الأشخاص، من الإصابة بانسداد الأنف مع دور البرد الشديد فى فصل الشتاء؛ لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الطرق الطبيعية للتخلص من انسداد الأنف.

 

طرق طبيعية للتخلص من انسداد الأنف

 

•  الثوم، يحتوي الثوم على مواد مضادة للفيروسات مما يجعله من أكثر المواد استخداماً في علاج انسداد الأنف، ويمكن استخدامه بوضع بضع فصوص من الثوم في كوب ماء، ثمّ إضافة نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين يومياً.

 

•  خل التفاح، من خلال وضع أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح، وملعقتين صغيرتين من العسل في كوب من الماء الفاتر والخلط، ثمّ شرب الخليط ثلاث مرات في اليوم للتخلص من انسداد الأنف.

 

• شاي الأعشاب، فأن شرب كوب من شاي الأعشاب مرتين يومياً على الأقل يساعد في التخلص من احتقان أو انسداد فتحات الأنف.

 

•  الفلفل الأسود، يساعد الفلفل الأسود على التخلص من انسداد الأنف؛ نظراً لقدرته الفعّالة على إزالة المخاط الزائد، ويمكن استخدامه بخلط نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من زيت السمسم في وعاء والخلط للحصول على خليط متجانس، ثمّ تطبيقه تحت الأنف، وتركه لمدة خمس دقائق، ويُفضل تكرار العملية مرتين يومياً للحصول على النتيجة المرغوبة.

 

•  الكافور، يساعد الكافور على التخلص من البكتيريا العالقة في الجهاز التنفسي، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من زيت الكافور في إناء من الماء الساخن، ثمّ استنشاق الخليط لمدة خمس عشرة دقيقة، ويُفضل تكرار العملية ثلاث مرات في اليوم.

 

•  الزنجبيل، يساعد الزنجبيل على علاج انسداد الأنف نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه بوضع قطعة من الزنجبيل المقطع إلى قطع متوسطة، وكوبين من الماء في قدر على النار، ثمّ ترك الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق أو حتى يغلي، ثمّ استنشاق البخار الناتج عنه.

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