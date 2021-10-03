أحلام البسطاء أوامر| حياة كريمة تغير شكل قرى الأقصر.. والأهالي: السيسي حاسس بينا

أعرب مواطني قرية الدير بمركز اسنا جنوب الأقصر اثناء تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مشروعات حياة كريمة بالقرية عن سعادتهم بإقامة هذه المشروعات الخدمية في مختلف المجالات والقطاعات ، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي مشروع القرن وهديته لابناء الأقصر والريف المصري ككل ، وقدموا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المشروعات التي ستغير حياتهم بصورة كبيرة في كافة الخدمات التي يحصلون عليها .

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،قد اختتم زيارته لمحافظة الأقصر مساء اليوم بتفقد مشروعات تطوير الريف المصري ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية " الدير " التابعة لمركز إسنا يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و عدد من قيادات الوزارة و المحافظة وجهاز التعمير .

وقام اللواء محمود شعراوي بتفقد مشروع تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الدير، والتي تتضمن 60 كم شبكات ومحطتين رفع (رئيسية وفرعية) لخدمة القرية بالكامل بعدد سكان يبلغ 63 ألف نسمة، والجاري العمل به حيث تم تنفيذ ٢٥ كم من اجمالي الشبكات بالقرية.



وخلال الجولة تم استعراض الأعمال المنفذة ومناقشة نسب التنفيذ والمعوقات حيث اكد مسئولو الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر أن الاعمال تجري على قدم وساق دون معوقات ، ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في التوقيتات الزمنية لها في جميع القري المستهدفة في الأقصر لأهمية وارتباط تلك المشروعات بالحياة اليومية للمواطنين .

كما تفقد " شعراوي " مشرع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الدير والذي يضم عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى ( مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعي ) والذي يهدف الي توفير الوقت والمجهود علي المواطنين وتقديم الخدمات لهم بصورة عصرية وجديدة وتيسير وتسهيل كافة الخدمات اليومية .

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ، ومحافظ الأقصر أعمال إنشاء مركز الخدمات الزراعية بقرية الدير والجاري إنشائه على مساحة 530م ، وسوف يضم جميع الخدمات الزراعية والبيطرية والانشطة المختلفة المرتبطة بها مثل ( وحدة بيطرية – جمعية تعاونية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد زراعي ).

كما تفقد اللواء محمود شعراوي مشروع إنشاء جناح جديد وتوسعة مدرسة الشهيد هاشم سيد أحمد الابتدائية بالقرية و بلغت نسبة تنفيذه ٦٥% و يستهدف زيادة عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصل لتصبح 32 فصل (24 فصل ـ 8 رياض أطفال).

وأكد وزير التنمية المحلية ، علي الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمبادرة تطوير الريف المصري والتي على رأس عمل أولويات الدولة المصرية ، مشيراً الي أن هناك متابعة يومية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ المشروعات في ظل جولات ميدانية للوزراء والمحافظين للقري المستهدفة علي أرض الواقع للتنسيق الجيد وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ ودفع العمل في جميع المشروعات وفق البرامج الزمنية المستهدفة.

وأكد المستشار مصطفي ألهم أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ستغير من شكل الحياة داخل قرى محافظة الأقصر،وأشار المحافظ الي متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ المشروعات لحل أي معوقات او تحديات تواجه عمليات التنفيذ.



وأشاد بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للنهوض بحياة أهالي الصعيد والريف المصري.

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