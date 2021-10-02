شعراوي يتفقد عددًا من مشروعات حياة كريمة بجنوب الأقصر .. فيديو وصور

تفقد منذ قليل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وبرفقته المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مجمع الخدمات الحكومية بقرية الدير جنوب الأقصر .

شارك في زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة و عدد من قيادات التنمية المحلية و القيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير .

و تفقد المشروعات الجارية ضمن برنامج تطوير الريف المصري بقرية الدير التابعة لمركز اسنا والتي يتبعها عدد الوحدات القروية والنجوع ، حيث يجري مشروع انشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء عدد من الأجنحة ببعض المدارس ، بالإضافة إلي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق وتوصيل خطوط الفايبر للجمعات الحكومية.

وكان قد وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلي محافظة الأقصر صباح اليوم لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر ، وذلك في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

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