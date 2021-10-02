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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسارح متنقلة بـ ثقافة الأقصر لتنمية المهارات الإبداعية

صدى البلد

 

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث قدمت المكتبة الثقافية بالنمسا برنامج المسارح المتنقلة للقري المحرومة.

 

جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

 

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 وتضمن اليوم الأول بقرية القريات محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها في مواجهة التحديات الحالية"، تناول فيها ناصر الدسوقي مفهوم الثقافة، وثقافة الاختلاف ودعائمها، ودور وأهمية الثقافة فى حياتنا، بجانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان"العام الهجري الجديد" نفذتها كريمه الدسوقي، وورشه حكى بعنوان "مصر الحضارة والعراقه" نفذتها وفاء السيد، وأوضحت أن مصر أول دولة سجلت تاريخها، فمصر الحضارة والعراقة فعلا وليس قولا، وتكريم الله سبحانه وتعالى لمصر فى القرآن الكريم، وزيارة مجموعة كبيرة من الأنبياء، إلى جانب اكتشاف مواهب من القرية أدارتها هبه زكي، واختتم بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

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