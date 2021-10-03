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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للحد من الحوادث.. دهان مطبات شوارع مدينة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم ، دهانات المطبات بشوارع المدينة بمشاركة مجتمعية من إحدى الشركات، حيث تم اليوم دهان المطبات في شارع العاشر من رمضان. 

 

كان اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، أكد على ضرورة دهانات جميع المطبات الصناعية بشوارع المدينة، بهدف ظهور المدينة بالشكل الحضارى، وإلزام السيارات المارة بالشارع بتهدئة السرعة، والحد من وقوع حوادث تصادم.

 

جدير بالذكر أن شارع العاشر من رمضان يعد أحد الشوارع الرئيسية الهامة في مدينة القصير، ويتضمن عدة ميادين كميدان مجلس المدينة والأزهر والسنترال والنساجون، كما يتفرع منه شوارع كمال الدين حسين همام وجامعة الدول العربية و٦ أكتوبر.

 

 

وفي سياق آخر نفذت الإدارة البيطرية بالقصير، اليوم ، حملات تطهير موسعة بمدارس المدينة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، فى ضوء اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الانتهاء من تعقيم الفصول والطرقات بمدارس الشهيد أحمد سباق الابتدائية ومدرسة القصير الإعدادية بنات.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتفعيل دور قطاع الصحة بالمحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لإستقبال العام الدراسي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة الطلاب وهيئات التدريس. 

 

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، قد وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة، ومتابعة أعمال القطاعات الخدمية بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من أى أخطار.

 

 

القصير رئيس مدينة القصير مطبات شوارع اخبار مصر اخبار المحافظات

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