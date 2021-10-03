محافظ القليوبية : إزالة 166 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي بدأتها المحافظة في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.

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وأشار الهجان إلى أن الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن قد شاركت في الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتمكنت حتى الآن من إزالة 166 حالة على الأراضى الزراعية وأملاك الري والصرف على مساحة 24731م2.

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

كما أكد محافظ القليوبية أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب.

من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة، من بينها مدينة بنها والقناطر الخيرية وحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخانكة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس بمدينة بنها خلف قصر الثقافة والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمدينة ، حيث وجه المحافظ بأن يتم التطوير وفقا للتصميم الهندسي المعتمد ليشمل إقامة مسطحات خضراء وأماكن لجلوس العائلات وإنشاء برجولات وإنارة الحديقة والأماكن المحيطة بالكامل وفتح الشوارع الجانبية المطلة علي الحديقة لتسهيل خروج ودخول المواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها إسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

وفي مدينة القناطر الخيرية تابع المحافظ أعمال مد خط شبكات الكهرباء بطول 3 كيلو من منطقة مجمع المحولات بباسوس لتغذية المحولات الخاصة بمستشفى القناطر المركزي ومستشفى الحروق، حيث تم الانتهاء من توصيل خطوط الكهرباء بنسبة 80% وسيتم توصيل الخطوط والمحولات الخاصة بالمستشفى تمهيدا لإطلاق الكهرباء بالمستشفى في الفترة القليلة المقبلة.