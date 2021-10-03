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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان: مستشفى بدر التعليمى يشهد طفرة فى التطوير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يشهد مستشفى بدر التعليمى الخاص بجامعة حلوان العديد من عمليات التطوير خلال الفترة  الحالية لتجهيز المستشفى بالامكانيات اللازمة لعلاج المواطنين و تقديم كافة الخدمات لهم .  
 

وقال الدكتور ماجد نجم  رئيس جامعة حلولن أن مستشفى بدر يشهد طفرة كبيرة في عملية التطوير والتحديث مع انتظام العمل بداخلها لتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة.


وتضمنت أعمال التطوير منذ المرحلة الأولى مبنى العيادات (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة، واجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبي من حيث الإمكانات وكذا عيادات الكيماوي، وتم افتتاح مبنى (ب) والذي يشمل عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء، و٧ عيادات جديدة لتصبح ١٨ عيادة، وكذا شهدت المرحلة الأولى تطوير المعامل وبنك الدم، وغرف العمليات، تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد المكيفات.

وتم تشغيل وحدة القسطرة القلبية والتى تم دعمها بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، وأحدث أجهزة الموجات الصوتية للقلب ووحدة رعاية القلب حديثة التجهيز، وذلك لاستقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المستشفى بأحدث اجهزة جراحات القلب المفتوح  مع فريق طبى متخصص من استشاريي قسم جراحة القلب والصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

وتم  افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي وتهدف إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج بشكل آمن، مجهزة بأحدث الإمكانات؛ وذلك في إطار دور كلية الطب لتقديم خدمة طبية متميزة دون عناء للمرضى .

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وافتتح قسم الطوارئ الذي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة، ويتكون من غرف عمليات كبسولات كاملة التجهيزات، وتجهيز مستلزمات وتجهيزات بنك الدم، وعيادات للفحص والعلاج، ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء متخصص في الطوارئ، يساعدهم فريق من التمريض مدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية، كما يتوفر بالقسم سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لخدمة ونقل المرضى.

جامعة حلوان العيادات الخارجية رئيس جامعة حلوان الخدمات الطبية عمليات التطوير الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية

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