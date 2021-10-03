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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

7 حيل لتعزيز مناعة الطفل في الشتاء

صدى البلد

مع كثرة حالات الإصابة بنزلات البرد  فواكه عديدة تساعد على تعزيز المناعة ضد البرد والأنفلونزا إليك أهم الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها في نظامك الغذائي لطفلك فى فصل الشتاء 

 1. المكسرات ..

من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية و تحتوي على مركبات بروتينات  وألياف تساعد في تقليل حالات الالتهاب وارتفاع الكوليسترول والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى نظرًا لأن آلام الجوع تزداد خلال فصل الشتاء ، فإن المكسرات تساعد في إبعادها لفترة أطول لمنع زيادة الوزن وأيضًا توفير الدفء للجسم. 

مع اقتراب الشتاء.. كيف تحمي طفلك من نزلات البرد الموسمية ؟

أطعمة ستساعدك على محاربة نزلات البرد

 2. فيتامين سي 

أظهرت إحدى الدراسات أن فيتامين C مرتفع بشكل ملحوظ في الفواكه والخضروات الشتوية. هذا الفيتامين الأساسي له دور كبير في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والصفير عند الأطفال ، والتي تكون أكثر انتشارًا خلال فصل الشتاء.

 3.  أحماض أوميجا 3 الدهنية 

 تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين ترطيب البشرة وتقليل التشققات ، إلى جانب تنعيم البشرة وتقليل التهيج. كما أنه يساعد في تقليل تساقط الشعر بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. تشير العديد من الدراسات أيضًا إلى فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية في منع نوبات البرد والسعال والربو خلال فصل الشتاء.

 4. الألياف الغذائية

 تساعد الألياف خلال فصل الشتاء على موازنة تناول السعرات الحرارية الزائدة  وتساعد إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي على تحسين المناعة ، ومنع البرد والإنفلونزا ، وتعزيز ترطيب البشرة ، ومحاربة مشاكل الجهاز الهضمي.

5.  الأطعمة المحملة بالسكر 

الأطعمة المحملة بالسكر قد تقلل المناعة إلى حد كبير وتزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة مثل مرض السكري والسمنة وارتفاع الكوليسترول. 

 6. منتجات الألبان 

من المعروف أن منتجات الألبان تؤدي إلى إفراز البلغم خلال الشتاء أو تسبب زيادة سمك البلغم هذه العوامل يمكن أن تهيج حلق طفلك . 

 7.  الأطعمة المقلية 

 عليك التوقف عن إعطاء طفلك الأطعمة المقلية غنية بالدهون والكوليسترول والسعرات الحرارية التي من المعروف أنها تخفض مناعة الجسم. 

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المقلية أيضًا إلى زيادة الالتهاب والذي بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول والسمنة لدى الأطفال. 

 

نزلات البرد حالات الإصابة بنزلات البرد تعزيز المناعة فصل الشتاء فواكة

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