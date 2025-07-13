إعلام عبري: نتنياهو سيقرر هذا الأسبوع موعد إجراء انتخابات الكنيست المقبلة

أعلن إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو سيقرر هذا الأسبوع موعد إجراء انتخابات الكنيست المقبلة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقرر خلال هذا الأسبوع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تصاعد الضغوط داخل الائتلاف الحكومي، خاصة من الأحزاب الحريدية.

وبحسب الصحيفة عاد نتنياهو من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ليواجه ما وصف بـ"الفرصة الأخيرة" أمام الأحزاب الحريدية لتمرير قانون التجنيد خلال الدورة الحالية للكنيست، التي تنتهي خلال أسبوعين. ورغم أن فرص تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في هذه الفترة القصيرة تبدو ضئيلة، إلا أنها لا تزال قائمة.