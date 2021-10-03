طارق شوقي يوجه رسالة إلى أولياء الأمور بشأن الدروس الخصوصية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على واقعة ضبط سناتر دروس خصوصية في أنفاق تحت المنازل بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه وزير التعليم رسالة إلى أولياء الأمور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"ذهاب أولادكم إلى الدروس الخصوصية أذى وليس واجب عليكم كما تتوقعوا، بتعملوا كده ليه، افتحوا قناة مدرستنا والبث المباشر وباقي المصادر المختلفة".

وأوضح:"التعليم المصري يوفر اليوم وسائل تشمل جميع المصادر العلمية لم تكن متواجدة في العهود السابقة"، لافتا إلي أن المصادر مناسبة للغني والفقير كي لا يضطر للجوء للدروس الخصوصية.

وأكمل وزير التربية والتعليم:"السناتر تكلف أولياء الأمور أموال، إضافة إلى أن كثيرا ممن يدرسون بها غير مؤهلين".