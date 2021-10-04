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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

منطقة السكة الوسطى في المحلة الكبرى غارقة بمياه الصرف الصحي.. والأهالي يستغيثون

صدى البلد

تسبب الطفح المتكرر لشبكات ومواسير الصرف الصحى بمنطقة السكة الوسطانية التابعة الى حي أول مدينة المحلة الكبرى فى مدينة الغربية ، فى إثارة حالة من الاستياء بين المواطنين مطالبين المسئولين بتوفير بيارات بالمنطقة ، مؤكدين على عدم وجود اى بيارات مما يؤدى الى غرق المنطقة بمياه الصرف الصحى المحملة بالأمراض و الجراثيم خاصة فى ظل جاحة كورونا.


وقال المواطن شادى محمود من الأهالي في رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": “المنطقة غارقة في مياه الصرف الصحي، ولم يتم توفير بيارات صرف صحي حتى هذه اللحظة، ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا  ”.

وأضاف: "عدم توفير بيارات الصرف الصحى بالمنطقة أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة، ما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".

وأشار إلى تسريب المياه يعرض المنازل للانهيار بسبب تسريب المياه إلى جدرانها، وناشد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف سرعة الاستجابة لمطالبنا وتوفير بيارات الصرف الصحي لتحسين الخدمة لعملاء الشركة".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
 0100 470 7098
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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