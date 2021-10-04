تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

الاوراق المطلوبة وشروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية.. من العبارات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، يتسائل عدد كبير من الطلبة والطالبات عن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية 2021- 2022، حتى يتمكنوا من إجراء التحويل بنجاح.

تنسيق الجامعات 2021.. أعلن مكتب تنسيق القبول الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن استمرار فتح باب التسجيل لرابط تنسيق الجامعات الأهلية لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى.

تنسيق الجامعات 2021.. كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الفرصة لتعديل الرغبات، للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم في المراحل السابقة.

قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

1- استيفاء الطالب لنسبة القبول في تنسيق الجامعات 2021، في عام حصوله على الشهادة الثانوية، فيما يخص تنسيق الجامعات 2021.

2- يجب ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

3- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

4- من قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الكليات 2021، أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

5- -ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية- وهى للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات، وسنتان دراسيتان وذلك بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية.

6- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية، أو تم فصله من الجامعة.

7- كما أن من شروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الكليات 2021، ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها، عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

8- نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية، فيما يخص تنسيق الكليات 2021.

مستندات التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق الجامعات2021

1- كشف درجات يكون مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر، والسفارة المصرية بها.

2- شهادة تحركات من وزارة الداخلية، تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية.

3- صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

4- المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

5- أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

شروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق الكليات 2021

1- من ضمن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، في تنسيق الكليات 2021، أن لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية على التحويل.

2- وبحسب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، فإنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم في تنسيق كليات 2021، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.

رابط تنسيق الجامعات الأهلية

ويحق للطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي برنامج حتى الآن، أن يقوموا بتعديل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني من خلال هذه الرابط

مكتب التنسيق 2021.. حيث يمكنهم إضافة وتعديل وحذف الرغبات حتى هذا الموعد، وذلك حفاظا على فرصهم في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، تنسيق الجامعات الأهلية 2021.

يتم التواصل بشكل دوري مع الطلاب الذين لم يستكملوا متطلبات التقدم للجامعات الأهلية، من خلال حسابهم على موقع القبول الإلكتروني أو البريد الإلكتروني الذي سجل به الطالب على الموقع، وعلى الطلاب متابعة بريدهم الإلكتروني باستمرار لمتابعة التعليمات الواردة لهم.

اختبارات القبول الإلكترونية

مكتب التنسيق 2021.. وتعقد اختبارات القبول الإلكترونية في جولتها الأخيرة في بداية الأسبوع القادم، وتستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائي عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.

البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع

• يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية لـ " الجامعات الأهلية "؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهى على النحو التالي :

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سلمان الدولية

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الجلالة

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة العلمين الدولية

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة

توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب:

• يمكن للطالب خلال التقديم بـ " الجامعات الأهلية " تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التى تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.