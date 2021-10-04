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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود عبد الحكيم : الدوري الموسم المقبل سيكون أقوى.. وتجربة المصري الأفضل بمسيرتي.. فيديو

محمود عبد الحكيم،
محمود عبد الحكيم، لاعب المصري السابق

قال محمود عبد الحكيم، لاعب المصري البورسعيدي الأسبق، إنه لعب مع جيل رائع في كرة القدم «الخماسية» التي تعتمد على المهارة أكثر من الجمل التكتيكية، مشيرًا إلى أن الجيل الذي لعب معه كان رائع على المستوى المهاري.

وأضاف عبد الحكيم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كرة الصالات تشهد تطور حاليًا بالاعتماد على الجمل التكتيكية والجماعية وليس المهارات عكس السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن اللعبة لا تحظى بالاهتمام الكافِ رغم قدرة مصر على حصد  بطولة عالمية.

واستكمل حديثه، بشأن بطولة الدوري الممتاز، أن المسابقة الموسم المقبل، ستشهد منافسة قوية بين الأهلي والزمالك، بينما لا يستطيع الحكم على إمكانية بقية الأندية في المنافسة قبل أن يرى مستواهم بالبطولة، ومدى قدرتهم على مجاراة قطبي الكرة المصرية.

واختتم تصريحاته، أن الدوري الموسم المقبل سيكون أقوى بكثير عن الموسم الماضي، مشددًا على اعتزازه بتجربة اللعب في المصري البورسعيدي التي يعتبرها الأفضل في مسيرته بفضل دعم جماهير بورسعيد اللامحدود بالنسبة له.

محمود عبد الحكيم المصري البورسعيدي الدوري الممتاز الأهلي والزمالك الكرة المصرية

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