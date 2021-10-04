نجوم الفن وكرة القدم يشيدون بفخر العرب بعد هدفه أمام السيتي

حقق محمد صلاح الفرعون المصري صدى كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد هدفه التاريخي أمام مانشستر سيتي في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد به العالم أجمع، وعبر الكثيرون من نجوم الفن وكرة القدم بأدائه وموهبته الكبيرة، نرصد أبرزها فيما يلي:

يوسف الشريف: هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي رهيب

أشاد يوسف الشريف بهدف محمد صلاح فى مانشستر سيتى ، ونشر عدة صور لـ نجم ليفربول عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب يوسف الشريف: “جول صلاح رهيييييييييب”.

يستحق الكرة الذهبية.. كريم شحاتة:محمد صلاح أفضل من رونالدو في الدوري الإنجليزي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن اللاعب الدولي محمد صلاح يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى إنه يحطم كل الأرقام القياسية.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو رقميًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن".

وتابع: محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، لأنه يقدم مستويات ثابتة منذ 5 سنوات في أوروبا.

صلاح عبدالله: اقترح تدريس مشوار محمد صلاح الكروى في مراحل التعليم

اقترح الفنان صلاح عبدالله، تدريس المشوار الكروي للفرعون المصري محمد صلاح للطلاب في المراحل المدرسية المختلفة، قائلًا: كتبت بوست مجرد اقتراح لتدريس مشوار كروي للنجم محمد صلاح.. ولما قولت عندي الطريقه كنت أقصد أن هذا الاقتراح يفتح الباب لتدريس مسيرة شخصيات مصرية كثيرة وعظيمة.

يوسف الحسيني : محمد صلاح حالة متفردة وهو “كريزة” كرة القدم العالمية.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني ، أن الأعب محمد صلاح اصبح حالة متفردة ، مؤكدا أن صلاح وهو كريزه كرة القدم العالمية.

واضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي " ، أن محمد صلاح وصل في كرة القدم إلي انه يلعب كأنه في ماتش بلايستيشن ، لافتا إلي أن قدرات صلاح ليست بشرية عادية صلاح اصبح طفرة .