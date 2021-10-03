صلاح عبدالله: اقترح تدريس مشوار محمد صلاح الكروى في مراحل التعليم

اقترح الفنان صلاح عبدالله، تدريس المشوار الكروي للفرعون المصري محمد صلاح للطلاب في المراحل المدرسية المختلفة، قائلًا: كتبت بوست مجرد اقتراح لتدريس مشوار كروي للنجم محمد صلاح.. ولما قولت عندي الطريقه كنت أقصد أن هذا الاقتراح يفتح الباب لتدريس مسيرة شخصيات مصرية كثيرة وعظيمة.

وأضاف صلاح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن رواد السوشيال ميديا طالبوني باضافة مسيرة الدكتور أحمد زويل ومجدي يعقوب وغيرهم.

وقال صلاح عبدالله، أن مصر لديها عظماء في المجال الكروي منذ بدايات كرة القدم في مصر وسر عدم استكاملهم للمسيرة الكروية عالميًا عدم تأقلمهم مع المجتمعات الغربية.

وتابع صلاح عبدالله،: النجم محمد صلاح استطاع بعزيمة شديدة للغاية أن يتأقلم على المجتمع الغربي، وجواه إصرار وقدر على التفاهم مع الأخر، ومحمد صلاح رمز مصر ليس في كرة القدم فقط ولكن في التحدي والنجاح.