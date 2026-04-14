الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أنت غالي علينا.. مبادرة من الأزهر الشريف لدعم المواطنين نفسيا

عبد الفتاح تركي

مبادرة أنت غالي علينا لدعم الصحة النفسية وطرق التواصل .. في ظل تزايد الاهتمام بقضايا الصحة النفسية داخل المجتمع المصري، أطلق الأزهر الشريف مبادرة «أنت غالي علينا» بهدف تقديم الدعم النفسي للمواطنين، خاصة الشباب، ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الحياتية المختلفة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار النفسي ونشر ثقافة الدعم المجتمعي الإيجابي.

تفاصيل مبادرة أنت غالي علينا لدعم المواطنين نفسيا

تأتي مبادرة «أنت غالي علينا» في إطار جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتقديم خدمات توعوية وإرشادية تسهم في تخفيف الأعباء النفسية عن المواطنين، حيث تعتمد المبادرة على التواصل المباشر مع الجمهور، والاستماع إلى مشكلاتهم وتقديم الدعم المناسب وفق أسس علمية وشرعية.

وتركز المبادرة على فئة الشباب باعتبارها الأكثر عرضة للضغوط النفسية، مع توفير بيئة آمنة للحوار، تتيح لهم التعبير عن مشاعرهم والتحدث بحرية دون خوف أو تردد، بما يعزز من قدرتهم على التعامل مع التحديات اليومية.

قنوات التواصل مع مبادرة أنت غالي علينا

حدد الأزهر الشريف مجموعة من القنوات المتنوعة التي تتيح للمواطنين التواصل بسهولة مع فريق المبادرة، حيث يمكن إرسال الاستفسارات وطلب الدعم من خلال الوسائل الآتية:

صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بموقع فيسبوك.
الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الفتوى الإلكترونية.
الصفحة الرسمية للمركز على منصة تويتر.
الصفحة الرسمية على إنستجرام.
تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز.
رابط التسجيل في وحدة لم الشمل.
رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

كما يمكن التواصل عبر الهاتف من خلال الرقم 19906 بسعر المكالمة العادية خلال أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الرسائل عبر فيسبوك على مدار الساعة، وهو ما يوفر مرونة كبيرة في الحصول على الدعم النفسي في أي وقت.

حكم الانتحار

أهداف المبادرة في تعزيز الصحة النفسية

تهدف مبادرة «أنت غالي علينا» إلى بناء وعي مجتمعي بأهمية الصحة النفسية، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة دون تردد، مع تقديم إرشادات تساعد في التعامل مع القلق والاكتئاب والضغوط اليومية.

كما تسعى المبادرة إلى الحد من الوصمة المرتبطة بطلب الدعم النفسي، وتعزيز ثقافة الحوار المفتوح، بما يسهم في خلق مجتمع أكثر تماسكًا وتفهمًا للتحديات النفسية التي قد يواجهها الأفراد.

رأي الشريعة في الانتحار

أوضحت المبادرة أن المنتحر في الإسلام لا يُعد كافرًا عند جمهور العلماء، لكنه ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر، ويُغسَّل ويُصلى عليه، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

وتؤكد الشريعة الإسلامية على عظمة النفس الإنسانية وضرورة الحفاظ عليها، حيث جعلت صونها من أهم مقاصدها، وهو ما يظهر بوضوح في النصوص الشرعية التي تحرم الاعتداء على النفس أو تعريضها للخطر.

اليوم العالمي لمنع الانتحار

الدلالة الشرعية على تحريم الانتحار

استندت المبادرة إلى قوله تعالى ﴿وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا﴾، وهي آية صريحة تؤكد تحريم الانتحار بجميع صوره، وتدعو إلى الحفاظ على النفس وحمايتها من كل ما قد يهددها.

وقد أوضح ابن عطية في تفسيره أن هذا النهي يشمل القتل العمد للنفس، كما يشمل أيضًا تعريض الإنسان نفسه لمخاطر قد تؤدي إلى هلاكه، وهو ما يعكس شمولية التشريع الإسلامي في حماية الإنسان.

أهمية المبادرات المجتمعية في دعم الأفراد

تعكس مبادرة «أنت غالي علينا» أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية في دعم الصحة النفسية، إلى جانب دورها التوعوي، حيث تسهم في تقديم الدعم المعنوي والنفسي للأفراد، خاصة في أوقات الأزمات.

الانتحار حرام

كما تساعد هذه المبادرات في بناء جسور الثقة بين المؤسسات والمجتمع، وتعزز من روح التكافل الاجتماعي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأفراد والمجتمع ككل.

