الكويت تقر شروطًا لإسقاط الجنسية عن بعض الكويتيين الموجودين بالخارج
أزمة التحكيم تشتعل.. أضا يكشف كواليس اجتماع الأهلي الطارئ
ميدو لـ سيد عبد الحفيظ: مش لازم تتصدر المشهد لأنك هتتحرق وتطلع مسرح
وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى جهود خفض التصعيد
اتحاد الكرة: لا نخشى تهديدات الأهلي ونفذنا اللوائح في أزمة حكام القمة
الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر والسعودية وتركيا وباكستان لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
دعاء الفجر مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق والتوفيق
بالشوم والمطواة.. إصابة شخصين في مشاجرة بإحدى قرى الدقهلية
أمريكا تكشف عن حدود حصارها لمضيق هرمز وعودة سفينتين
أنت غالي علينا.. مبادرة من الأزهر الشريف لدعم المواطنين نفسيا
قوم بلاش تقلقنا عليك.. لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي
هذا الدوري الأفضل له.. كوكا يعلق على رحيل محمد صلاح عن ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وجه أحمد حسام ميدو رسالة إلى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن تصدر المشهد بشكل مستمر قد ينعكس سلبًا على أي مسؤول داخل المنظومة الكروية.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس: “لو يسمحلي الكابتن سيد عبد الحفيظ إني أنصحه… مش لازم تكون إنت دايمًا متصدر المشهد لوحدك، لأن ده في الآخر بيحرقك.”

وأضاف: “واحد من أهم أسباب رحيلك في فترتك السابقة مع الأهلي إنك كنت متصدر المشهد لوحدك، وده بيخلي كل الضغط عليك.”

وتابع: “متخليش حد يطلعك المسرح لوحدك، لأنك كده بتخدم ناديك آه، بس إنت أول واحد بيتحرق قدام المسؤولين، مش قدام الجمهور.”

وأكمل: “مع كل موقف بتاخده لوحدك، ومع تكرار الأزمات، بيتكون عنك انطباع إنك إنت سبب المشاكل، وإن غيابك ممكن يقللها.”

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا:
ك “أنا عارف بقول إيه كويس، لأني وقعت في نفس الغلطة دي قبل كده… مرة واتنين، وعشان كده بقولك متتصدرش المشهد لوحدك.”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

الزمالك

صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمينة الإفتاء توضح ضوابط ملابس المرأة لتحقيق الستر والاحتشام

السوشيال ميديا

أمين الإفتاء: نشر المحتوى على السوشيال ميديا مسئولية والكلمة قد تهوي بك في النار

حرية المرأة

هل المرأة حرة بشكل مطلق؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد