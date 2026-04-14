ميدو لـ سيد عبد الحفيظ: مش لازم تتصدر المشهد لأنك هتتحرق وتطلع مسرح

وجه أحمد حسام ميدو رسالة إلى سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن تصدر المشهد بشكل مستمر قد ينعكس سلبًا على أي مسؤول داخل المنظومة الكروية.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس: “لو يسمحلي الكابتن سيد عبد الحفيظ إني أنصحه… مش لازم تكون إنت دايمًا متصدر المشهد لوحدك، لأن ده في الآخر بيحرقك.”

وأضاف: “واحد من أهم أسباب رحيلك في فترتك السابقة مع الأهلي إنك كنت متصدر المشهد لوحدك، وده بيخلي كل الضغط عليك.”

وتابع: “متخليش حد يطلعك المسرح لوحدك، لأنك كده بتخدم ناديك آه، بس إنت أول واحد بيتحرق قدام المسؤولين، مش قدام الجمهور.”

وأكمل: “مع كل موقف بتاخده لوحدك، ومع تكرار الأزمات، بيتكون عنك انطباع إنك إنت سبب المشاكل، وإن غيابك ممكن يقللها.”

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا:

ك “أنا عارف بقول إيه كويس، لأني وقعت في نفس الغلطة دي قبل كده… مرة واتنين، وعشان كده بقولك متتصدرش المشهد لوحدك.”