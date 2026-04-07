الغندور: سيد عبد الحفيظ من أنظف الشخصيات في الوسط الرياضي

أشاد الإعلامي خالد الغندور بشخصية سيد عبد الحفيظ ،عضو مجلس إدارة الأهلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كابتن سيد عبد الحفيظ من انظف الشخصيات في الوسط الرياضي و ما يفعله مع زملائه السابقين يستحق التحية و التقدير و الإحترام"



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في صراع القمة.