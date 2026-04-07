وفد رسمي من رئاسة جمهورية أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بعمارته التاريخية ودوره العلمي

استقبل الجامع الأزهر الشريف اليوم وفدًا رسميًّا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة السيد مظفر كاميلوف، رئيس إدارة الشؤون الدينية والتعليمية بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك للاطلاع على المعالم الأثرية والتاريخية لهذا الصرح الذي يتجاوز عمره الألف عام.

كان في استقبال الوفد الأوزبكي الشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبد الله، عضو المكتب الفني لشئون العلاقات العامة والإعلام، وشملت الزيارة جولة تفقدية بدأت بأروقة الجامع الأزهر حيث استمع الوفد لشرح تفصيلي حول تاريخ كل رواق ودوره التعليمي عبر العصور، والتعرف على التصميمات المعمارية التي تعكس تلاقي الحضارات، والمآذن التاريخية التي تمثل طُرزًا معمارية متنوعة تشمل العصور المملوكية والعثمانية.

أعرب السيد مظفر كاميلوف والوفد المرافق له عن انبهارهم الشديد بالدقة المعمارية والجهود المبذولة في عمليات الترميم التي حافظت على الهوية البصرية الفريدة للجامع، كما أشادوا بالطراز المعماري الشامل والأجواء الروحانية التي تضفي سكينة خاصة على الزوار، مثمنين دور الأزهر التاريخي في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة، مما يعزز قيم السلام العالمي.

اختتم الوفد زيارته بالإعراب عن سعادتهم البالغة بوجودهم في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدين على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والأوزبكي، خاصة في المجالات العلمية والدينية التي يمثل الأزهر ركيزتها الأساسية.