تعليق ناري من مجدي عبد الغني على تصريحات سيد عبد الحفيظ

علق مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد إلغاء جلسة استماع الأهلي للفار.

وكان قد ألغى اتحاد الكرة جلسة استماع الأهلي للفار في مباراة سيراميكا كليوباترا، بعد رفض الاتحاد حضور سيد عبدالحفيظ والتمسك بحضور فردين فقط من حاملي الكارنيهات.

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس": "العالم كله بيتفرج علينا، هو ينفع العالم يشوفنا بالشكل ده".

وأضاف: "الكلام ده مينفعش، الكلام ده لازم يتشاف له حل".وتابع: "هل في لائحة بتقول من حق الأندية تسمع لمحادثات الفار؟ اللوائح لا ترتقي للوائح الاتحاد الدولي، لوائحنا لا تمت للاتحاد الدولي بصلة".