بيان عاجل أمام النواب بشأن حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة
طقس شم النسيم.. أجواء ربيعية مستقرة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
الليمون والفلفل بـ35 جنيهًا.. أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم
أجندة عامرة.. اليماحي في إسطنبول للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تراجع أسعار الذهب والبلاتين بعد تصريحات ترامب حول مضيق هرمز.. هل يستمر الهبوط؟
فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار شمل لبنان.. ونتنياهو خرب الأمر كعادته
ضربة للعشوائية.. إلغاء قرار 2025 وضوابط جديدة للتراخيص الصناعية داخل المناطق السكنية
اللعبة 5 الحلقة 2.. شرط مي كساب للمشاركة في فريق هشام ماجد
في شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة
"القومي للبحوث الفلكية": هزة أرضية بمدينة أنطاليا التركية بقوة 4.7 درجة
الاحتلال يزعم تطويق بنت جبيل وشن هجوم عليها بالكوماندوز.. وحزب الله يضرب بالمسيرات
بريطانيا ترفض الانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز مع توقعات بارتفاع أسعار النفط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
عبدالله هشام

علَقَ نهاد حجاج خبير اللوائح والقوانين الرياضية على قرار اتحاد الكرة بمنع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية من الدوري الممتاز ، جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد مطالبة لاعبي الأحمر باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ، وذلك بعدما ارتطمت الكرة بيد أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا ، إلا أن الحكم محمود وفا أشار باستمرار اللعب.

وقال نهاد حجاج في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: أحد أعضاء الجهاز الفني وكذلك الإداري ، هما فقط أصحاب الحق في كل نادي لحضور جلسات استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بالمباريات في حالة وجود حالات تحكيمية جدلية ، وبالتالي فلا يحق لأي مسؤول آخر حضور الجلسة.

وتابع: سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، ليس له الحق في حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بالمباريات ، فهو ليس عضواً بالجهاز الفني لفريق الكرة ، وليس فرداً من الجهاز الإداري ، وبالتالي فإن قرار اتحاد الكرة بمنعه من حضور الجلسة ، صائب ، وهي لائحة متعارف عليها وليست محل جدل.

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

تفاصيل جديدة| جريمة قـ.ـتل بدافع سرقة هاتف وقرط ذهبي بالشرقية .. الجيران: شفنا البنت مقـ.ـتولة

أستاذ قانون: حصار مضيق هرمز بقرار من ترامب جريمة دولية تنذر بحرب شاملة وانهيار اقتصادي عالمي

الإجازات الرسمية 2026| عيد الأضحى الأطول وترقب قرارات الترحيل ..تفاصيل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

