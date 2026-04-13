خبير لوائح: ليس من حق سيد عبدالحفيظ حضور جلسة استماع حكام الفيديو

علَقَ نهاد حجاج خبير اللوائح والقوانين الرياضية على قرار اتحاد الكرة بمنع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية من الدوري الممتاز ، جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد مطالبة لاعبي الأحمر باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ، وذلك بعدما ارتطمت الكرة بيد أحمد هاني الظهير الأيمن لفريق سيراميكا كليوباترا ، إلا أن الحكم محمود وفا أشار باستمرار اللعب.

وقال نهاد حجاج في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: أحد أعضاء الجهاز الفني وكذلك الإداري ، هما فقط أصحاب الحق في كل نادي لحضور جلسات استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بالمباريات في حالة وجود حالات تحكيمية جدلية ، وبالتالي فلا يحق لأي مسؤول آخر حضور الجلسة.

وتابع: سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، ليس له الحق في حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بالمباريات ، فهو ليس عضواً بالجهاز الفني لفريق الكرة ، وليس فرداً من الجهاز الإداري ، وبالتالي فإن قرار اتحاد الكرة بمنعه من حضور الجلسة ، صائب ، وهي لائحة متعارف عليها وليست محل جدل.