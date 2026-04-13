ناصر عباس: حكم الفار يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في أي مباراة

أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أن حكم تقنية الفيديو (VAR) يتحمل مسؤولية كبيرة جدًا في أي مباراة، نظرًا لدوره الحاسم في مراجعة اللقطات المؤثرة واتخاذ القرار الصحيح.

وأوضح عباس في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن الحكم محمود عاشور اكتشف وجود خطأ خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وقام باستدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو

وشدد على ضرورة عرض جميع الزوايا المتاحة عند استدعاء حكم الساحة من جانب حكم الفار، لضمان اتخاذ القرار الأدق والأكثر عدالة.

وأضاف أن حكم الفار عرض لقطتين فقط على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا، وهو ما لم يقتنع بهما حكم الساحة، ليستمر اللعب دون تغيير القرار.