يستغرق 3 سنوات ويتكلف 600 مليون دولار.. رئيس الحكومة الليبية يعلن عن مشروع ضخم

كشف رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن البدء في إنشاء مصفاة نفط جنوب ليبيا، بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار.

وقال الدبيبة: "نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة".

ومن جانبه، أكد رئيس المؤسسة المكلفة إدارة قطاع المحروقات مصطفى صنع الله أن إنشاء هذه المصفاة سيستغرق 3 سنوات، مضيفا: "تكلفة المشروع تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار، وسيوفر أرباحا سنوية تصل إلى 75 مليون دولار".

وتابع: "سيوفر أكثر من 1.3 مليون لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يوميا، فيما سينتج 600ألف لتر من وقود الطائرات، وسيوفر مواطن هامة للوظائف المباشرة وغير المباشرة".

كما سيتم إنشاء مصنع لغاز الطهي خلال 18 شهرا، بطاقة إنتاجية تتخطى 8 آلاف أسطوانة يوميا.