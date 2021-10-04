‎الخشت: دخول الحرم الجامعي والتسكين بالمدن الجامعية للحاصلين على التطعيم فقط

‎وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة إثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

‎وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ ومراكز الشباب التي وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدف قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

‎وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

‎وأكد الدكتور الخشت، أن دخول الحرم الجامعي أو التسكين بالمدن الجامعية سيقتصر على الذين تلقوا التطعيم فقط، مشيرًا إلى أن هناك قطاعا كبيرا من الطلاب يقبل للحصول على التطعيم وأن المعدل اليومي للتطعيم بالجامعة في تزايد.

‎جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بدأت فور تلقيها توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستعداد والتجهيز لحملة تطعيم طلاب الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، وتم تخصيص 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية، ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.