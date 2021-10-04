عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎الخشت: دخول الحرم الجامعي والتسكين بالمدن الجامعية للحاصلين على التطعيم فقط

صدى البلد

‎وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة إثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

txt

كلية الآثار تطرح الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول

txt

لطلاب الثانوية العامة الجدد.. اعرف أقسام كلية الزراعة جامعة القاهرة

‎وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ ومراكز الشباب التي وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدف قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

 

‎وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

 

‎وأكد الدكتور الخشت، أن دخول الحرم الجامعي أو التسكين بالمدن الجامعية سيقتصر على الذين تلقوا التطعيم فقط، مشيرًا إلى أن هناك قطاعا كبيرا من الطلاب يقبل للحصول على التطعيم وأن المعدل اليومي للتطعيم بالجامعة في تزايد.

 

‎جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بدأت فور تلقيها توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستعداد والتجهيز لحملة تطعيم طلاب الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، وتم تخصيص 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، في المدينة الجامعية، ومستشفى الطلبة وفي كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين التطعيم في الكليات

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات.. اعرف عقوبة التنمر لأكثر من شخصين على ذوى الإعاقة

للتعرف على الإمكانات المصرية.. جولة لشباب المنتدي المصري الروسي الثاني بالقرية الذكية

التعليم : إغلاق باب تلقي تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

التعليم توقع بروتوكول لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

بتسهيلات في السداد تصل لـ 20 عاما.. تعاونيات الإسكان تطرح 50 وحدة بمدينة 15 مايو

حكم غاني يدير مباراة الأهلي فى افتتاحية دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ