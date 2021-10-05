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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عودته للعمل.. خبير أمن معلومات يكشف سبب تعطل فيس بوك وواتس آب.. فيديو

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي

كشف الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أسباب توقف خدمات فيس بوك وواتس آب، قائلا: "توقفوا بسبب مشكلات في الخوادم".

 

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أسهم فيس بوك تراجعت بنسبة تصل إلى 5% بعد العطل المفاجئ لتطبيقات الشركة"، مردفا: "من المستبعد تعرض فيس بوك للقرصنة أو أي هجمات إلكترونية".


وأشار: "تراجع أسهم تويتر بسبب انعدام الثقة في شركات التكنولوجيا"، لافتا: "في عام 2019 حدث موقف مشابه لهذا الموقف، والشركة قالت أن الذي حدث يرجع لمشاكل فنية، وتم معالجتها وحلها".

 

وأكمل: "يجب تقليل سلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا في مبادلة وتبادل المعلومات والمستندات الهامة والشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن هناك جهات استخباراتية تعمل على هذا الكلام، ومهمتها جمع معلومات وبيانات من خلالها".

 

وأوضح: "العطل بيخسر الفيسبوك مليارات كل ساعة نتيجة للإعلانات المتوقفة، وهم حريصون على رجوع الخدمة، أكثر من المستخدم"، متابعا: "يجب التعامل بحرص مع مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تجمع بيانات المستخدمين".

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