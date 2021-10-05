عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: ميليشيا الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر

اليمن
اليمن

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن معاناة المدنيين في اليمن، ستستمر؛ طالما واصل الحوثيون هجماتهم.

 

وقالت الخارجية الأمريكية، إن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام، والحوثيون كثفوا هجماتهم ضد اليمن والسعودية، وعرضوا حياة المدنيين للخطر".

txt

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي لدى اليمن

txt

الأمم المتحدة: استمرار هبوط قيمة عملة اليمن يزيد من تفاقم أزمة الجوع

وتابعت: "الهجمات الحوثية تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، ونطالب الحوثيين بوقف الحرب والعودة إلى المحادثات برعاية الأمم المتحدة".

 

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج.

 

وشهد اللقاء، استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن.

 

كما تطرق الجانبان لجهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ من أجل دعم الوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

 

وناقشا جهود المملكة؛ لإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تُعطل بدورها كل الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة ميليشيا الحوثى وزير الخارجية السعودي الخارجية الأمريكي الهجمات الحوثية

موضوعات متعلقة

سفيرة أفغانستان لدى الولايات المتحدة: أشعر بالذنب بسبب نساء بلادي

اتصال هاتفي يجمع رئيس الوزراء الياباني الجديد وجو بايدن

انقلاب مدرعة تابعة للجيش الروسي عقب اصطدامها بمنظومة صواريخ.. فيديو

قوة أمنية عراقية تتصدى لتحركات من تنظيم داعش في كركوك

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأممي لدى اليمن

إيران تعترف بما حدث معها منذ عام: منشآتنا النووية تعرضت لأعمال تخريبية

نشرة أخبار العالم.. عطل مفاجئ يصيب فيسبوك وواتساب وانستجرام.. ملك الأردن يرد على وثائق باندورا

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز تكشف حقيقة تعرض فيس بوك لهجوم إلكتروني

مواقيت الصلاة في مصر ومحافظات الجمهورية

تقترب من ربع مليار.. زيادة يومية في إصابات كورونا حول العالم

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يوما من وفاته؟.. داعية يجيب

الخارجية الأمريكية: ميليشيا الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

عالم أوفلاين.. لماذا سعى الهاكرز الصيني لـ وقف فيسبوك وإنستجرام وواتس آب وتهديد جوجل؟

الخدمة لن تعود قبل 24 ساعة.. القصة الكاملة لعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ