الخارجية الأمريكية: ميليشيا الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن معاناة المدنيين في اليمن، ستستمر؛ طالما واصل الحوثيون هجماتهم.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام، والحوثيون كثفوا هجماتهم ضد اليمن والسعودية، وعرضوا حياة المدنيين للخطر".

وتابعت: "الهجمات الحوثية تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، ونطالب الحوثيين بوقف الحرب والعودة إلى المحادثات برعاية الأمم المتحدة".

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج.

وشهد اللقاء، استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها المملكة؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن.

كما تطرق الجانبان لجهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ من أجل دعم الوصول لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وناقشا جهود المملكة؛ لإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تُعطل بدورها كل الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.