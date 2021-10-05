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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اللبناني يضبط كمية هائلة من نترات الأمونيوم المتسببة في انفجار بيروت

صدى البلد

أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية كبيرة من نترات الأمونيوم في مدينة عرسال بمنطقة البقاع في محافظة بعلبك، وذلك للمرة الثانية.

وحسب"سي إن إن"، قال الجيش اللبناني إنه ضبط 28 ألف كجم من مادة نترات الأمونيوم في بلدة عرسال شمال شرق لبنان قرب الحدود السورية.

ويشار إلى أن مادة نترات الأمونيوم  أسفرت عن وقوع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش اللبناني، في بيانه، إنه "على أثر توافر معلومات حول وجود نترات الأمونيوم في بلدة عرسال، داهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4 أكتوبر محطّة محروقات في البلدة المذكورة".

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وأضاف الجيش أنه تم ضبط 28 ألفا و275 كيلوجراما من نترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%.

وأعلن الجيش اللبناني القبض على مواطن و3 سوريين، وإحالتهم للتحقيق، فيما يجري فحص عينة من نترات الأمونيوم للتحقق من نسبة النيتروجين.

وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية يوم 18 سبتمبر الماضي عن ضبط 20 طنا من نيترات الأمونيوم، في سهل بدنايل خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الأسمدة الزراعية.

لبنان نترات الأمونيوم انفجار بيروت الجيش اللبناني النيتروجين

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