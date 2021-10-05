عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة الـ31 للأزهر والأوقاف.. الجمعة

الإمام الأكبر ووزير
الإمام الأكبر ووزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة الحادية والثلاثون لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة القليوبية.

أعضاء القافلة الدعوية المشتركة الـ 31

وتضم القافلة الدعوية المشتركة عشرة علماء : خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:"فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام"، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ،وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

 والمشاركون في القافلة الدعوية المشتركة هم :  

1. د/ أسامة فخري الجندي- مدير عام شئون المساجد-(المجمع الإسلامي ) الحي الأول محلية 8.
2. الشيخ/ جمال عبد العال مصطفى-وعظ القاهرة-(السيدة خديجة) الحي الأول محلية 6.
3. د/ محمد عبد العزيز الصفتي-الديوان العام -(الجامع الكبير) (الأشراف) – حي الشباب محطة سوق المدينة إسكان الشباب.
4. الشيخ/ أحمد السيد أبو العزم محمد-وعظ القاهرة-(مالك الملك)- الحي الترفيهي قطعة9 خلف جهاز مدينة العبور.
5. د/ على الله شحاتة الجمال-إمام وخطيب-مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)-(التوحيد) الحي الرابع أمام بوابة 7 جمعية أبو  بكر الصديق للتنمية 
6. الشيخ/ محمود محمد البكري إبراهيم-وعظ القاهرة-(رياض الصالحين)- الحي الخامس ش النخلة بلوك 16005 قطعة 18 .
7. د/ مصطفى عبد السلام محمد -إمام وخطيب- مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) (ال100 متر )- حي الشباب إسكان الشباب محطة التكية.
8. الشيخ/ أشرف صلاح السيد محمد-وعظ الجيزة-(مخلوف)- الحي الأول محلية 8.
9. الشيخ/ محمد عبد الفتاح إمام-رئيس قسم الإرشاد بأوقاف القليوبية-(ورثة مخلوف)- الحي السادس بجوار المركز التجاري.
10. الشيخ/ رمضان طلعت هيبة معوض -وعظ الجيزة-(الشهيد إبراهيم هلال)- الحي السادس بجوار المركز التجاري.

القافلة الدعوية المشتركة الأزهر الأوقاف يوم الجمعة القافلة الدعوية

ترشيحاتنا

حكم سماع الأغاني .. الإفتاء تضع 3 معايير تجنبك الحرام

خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

أخبار السيارات | بنتلي بنتايجا موديل 2021 في الكويت ..هوندا تعلن عن سيفيك R الجيل التالي..مهرجان السيارات الدولي في باريس يمنح بوجاتي بوليد جائزة أفضل سيارة خارقة

الأمور تتأزم.. أحمد رفعت يواصل تمرده على النادي المصري.. تفاصيل

تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة لأجل غير مسمى

الدراسة تنطلق السبت.. رضا حجازي: الحضور يومي وإلزامي وتسجيل الغياب بصورة منتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

رفض مقابلة ممدوح عباس.. الغندور يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

قد اللعبة.. ظهور أغرب سيارة في شوارع السعودية| فيديو

زيادة الوزن.. تحذيرات مهمة من تصوير الطعام قبل تناوله

فيديو

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو جراف.. عقارات بالملايين.. الديوان الملكي الأردني: وثائق باندورا غير دقيقة

خسائر بالمليارات .. تفاصيل ليلة سقوط فيسبوك وواتساب وإنستجرام "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ