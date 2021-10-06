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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي

انقطاع المياه عن هذه المناطق بالإسماعيلية 12 ساعة|شاهد

كسر خط مياه فايد
كسر خط مياه فايد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط 18 بورصة زهر مرن بمدينة فايد، أمس الثلاثاء.

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كما أعلنت شركة المياه عن تأثر 7 مناطق بكسر خط المياه المغذي وهي الساتر، قمة فايد، ابو سلطان، الرباعية، المخاضة، طريق الترعة، وهو ما تسبب في انقطاع الخدمة 12 ساعة متواصلة.

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وأكدت مصادر مطلعة بشركة المياه، في تصريحات خاصة، سبب الكسر هو تهالك الماسورة وتغيير وصلة 50 مترًا.

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء فى أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة بأقصى جهد لانتهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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