موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب في الأكثر تداولا عبر تويتر بحلو التغيير.. تصريحات خالد الغندور عن محمد صلاح "زملكاوي متعصب"

يرصد موقع “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

عمرو السولية بعد التجديد للأهلي:أسعى لكتابة التاريخ مع "أعظم نادي في الكون"

أحمد حسن يشارك صناع الخير فى دعم مرضى السكري

محمد حماقي يطرح يا فاتني غدا.. ويشوق الجمهور مغردا: جاهزين

محمد رمضان يستعرض عضلاته بصورة جديدة.. شاهد

بفستان ذهبي.. روبي تستعرض جمالها بأحدث ظهور

عمرو دياب في الأكثر تداولا عبر تويتر بأغنية "حلو التغيير"

شيرين رضا تشارك صورة من كواليس فيلمها الجديد