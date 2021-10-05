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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ذهبي.. روبي تستعرض جمالها بأحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة روبي في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وشاركت صورة جديدة خطفت بها الأنظار.

 

وظهرت بفستان ذهبي وإطلالة أنيقة، استعرضت بها جمالها ورشاقتها، ونالت إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا.

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روبي تتألق في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة.. شاهد

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شقة 6 الحلقة 12 .. ملك قورة تسبب فى صدمة لـ روبى

ويُعرض حاليا للنجمة روبي مسلسل شقة 6 ، تدور أحداثه حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

 

أحداث الحلقات الأخيرة :

 


وشهدت احداث الحلقه الـ 14 العديد من الأحداث منها اكتشاف أن صلاح عبد الله يعمل نفقا بين غرفته وشقه بطلة العمل روبي حتي يثير الرعب في نفسها مما يجعلها تترك الشقه التي كانت ملكا له .

 

كما كشف الأحداث قيامه بقتل ممدوح زوح صباح ( سما إبراهيم )  أثناء مشاجرته مع حمزة العلي ، وجعله يعتقد أن الأخير هو من قام بقتله.

 

وشهدت الحلقة الـ 13 من العمل العديد من الأحداث ومنها الكشف عن ان نجل زاهى “ صلاح عبد الله ” انفق العديد من الأموال من أجل التنقيب عن الآثار ، مما ادى الى وجود خلافات مع شقيقه .

 

إما إنجى “ روبى ” فقد أصيبت بالصدمة حين علمت ان جارتها “ ملك قورة ” انتحرت خلال تواجد زياد “ حمزة العلى ” كساكن فى العقار.

 

فيما قامت صباح “ سما إبراهيم ” بإشعال النيران فى عنبر المستشفى.

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