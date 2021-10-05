خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

شارك الاعلامي خالد الغندور عبر قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وحساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا، توضيح لتصريحاته الأخيرة عن نجم كرة القدم محمد صلاح وانتمائه لنادي الزمالك.

وقال خالد الغندور في الفيديو: “قولا واحدا محمد صلاح زمالكاوي ومتعصب، منذ أن كان لاعبا في ناشئي المقاولون ودوري بيبسي وهو زمالكاوي متعصب”.

وتابع: “محمد صلاح بعد ما اتنجم وكبر بقى لا محسوب على الأهلي ولا الزمالك، لكن صلاح كان نفسه يلعب في الزمالك".

وأشار إلى أن تصريح ممدوح عباس أن شيكابالا يفوق قدرات محمد صلاح في البداية ما هو إلا دليل على أمنية صلاح للتواجد في الزمالك، والتصريح كان مرتبطا بقيمة عقده”.

وأضاف أن والد محمد صلاح أعرب سابقا عن انتمائهم لتشجيع نادي الأسماعيلي مع الميل لتشجيع نادي الزمالك.

وقال الغندور أن محمد صلاح قال في مباراة جمعت الأهلي والزمالك سابقا أن الجميع يعلم تمنيه فوز الزمالك.

وتصدر هاشتاج الفرعون المصري محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الأيام الماضية، بعد احرازه هدف تاريخي بعد مراوغة مراوغا دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في اللقاء المقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

وتفاعل مع الهاشتاج رواد السوشيال ميديا حول العالم مشيدين بالهدف الذي جاء في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لساديو ماني.

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف جعل محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية جديدة نعرضها فيما يلي: