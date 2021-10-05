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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

صدى البلد

شارك الاعلامي خالد الغندور عبر قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وحساباته الرسمية عبر السوشيال ميديا، توضيح لتصريحاته الأخيرة عن نجم كرة القدم محمد صلاح وانتمائه لنادي الزمالك.

 

وقال خالد الغندور في الفيديو: “قولا واحدا محمد صلاح زمالكاوي ومتعصب، منذ أن كان لاعبا في ناشئي المقاولون ودوري بيبسي وهو زمالكاوي متعصب”.

 

وتابع: “محمد صلاح بعد ما اتنجم وكبر بقى لا محسوب على الأهلي ولا الزمالك، لكن صلاح كان نفسه يلعب في الزمالك".

 

وأشار إلى  أن تصريح ممدوح عباس أن شيكابالا يفوق قدرات محمد صلاح في البداية ما هو إلا دليل على أمنية صلاح للتواجد في الزمالك، والتصريح كان مرتبطا بقيمة عقده”.

 

وأضاف أن والد محمد صلاح أعرب سابقا عن انتمائهم لتشجيع نادي الأسماعيلي مع الميل لتشجيع نادي الزمالك.

 

وقال الغندور أن محمد صلاح قال في مباراة جمعت الأهلي والزمالك سابقا أن الجميع يعلم تمنيه فوز الزمالك.

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كل ما هو زملكاوي جميل.. خالد الغندور يشيد بموهبة محمد صلاح

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محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

وتصدر هاشتاج الفرعون المصري محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الأيام الماضية، بعد احرازه هدف تاريخي بعد مراوغة مراوغا دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في اللقاء المقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن الدوري الإنجليزي.

 

وتفاعل مع الهاشتاج رواد السوشيال ميديا حول العالم مشيدين بالهدف الذي جاء في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لساديو ماني.

 

وتعادل فريق مان سيتي بهدفين لمثلهما على مضيفه ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

الهدف جعل محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية جديدة نعرضها فيما يلي:

  • سجل محمد صلاح في 7 مباريات متتالية، معادلًا سلسلته في شهر إبريل عام 2018 مع الريدز
  • هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، جعله ثاني أكثر اللاعبين هزًا لشباك الفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث سبق لـ مو التسجيل 7 مرات من قبل أمام بطل الدوري الإنجليزي، ويأتي خلف سون هيونج مين مهاجم توتنهام ( 7 أهداف) وجيمي فاردي ( 9 أهداف).

 

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خالد الغندور: محمد صلاح زملكاوي متعصب وكان نفسه يلعب للقلعة البيضاء.. تفاصيل

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