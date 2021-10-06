بطلة مصر في الكاراتيه : الموضوع جاء صدفة.. وأهلي كانوا عايزين يعلموني|فيديو

قالت سهيلة أحمد، بطلة مصر فى الكاراتيه، الفائزة بالميدالية البرونزية لبطولة الدورى العالمى للكاراتيه "البريميرليج" إن حبها للكاراتيه بدأ في عمر أربع سنوات حيث أراد والديها تعليمها هي وشقيقتيها أي لعبة تساعدهن في الدفاع عن أنفسهن.

وأضافت أن رغبة والديها فى الدفاع عن نفسها تطور حتى أصبحت بطلة والتحقت بالمنتخب في عام 2015 .



وأوضحت خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : أخدت الموضوع جد على كبر وعمري في هذه اللعبة 20 عاماً وأنا خريجة كلية الهندسة وأعمل في إحدى الشركات ".



واصلت: "بحاول أوفق بين شغلي والمباريات وأنا من بداية التحاقي بالعمل عرفتهم هدفي ولعبتي وفوجئت بدعمهم وتشجيعي بداية من مدير المصانع والجميع يحاولون دعمي حتى زملائي في العمل يدعمونني ويساعدونني".



