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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمرار انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 6-10-2021 في مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 /10 /2021 فى مصر. 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 - 10 - 2021 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس غدا.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على القاهرة والصعيد

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم على المحافظات 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى  29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

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