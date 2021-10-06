5 عوامل رئيسية تجعل الحمل أمرا صعبا.. الوزن أخطرها

تكتشف ملايين النساء أن الحمل يستغرق وقتًا أطول بكثير من المتوقع عندما يقررن بدء فصل جديد من حياتهن بالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا ، ينصح الأطباء بمحاولة ما يصل إلى عام قبل طلب المساعدة.



ولكن في الفترة التي تسبق أن تصبحي أماً في المستقبل ، هل تعظمين قدرتك على الإنجاب إلى أقصى حد؟ فيما يلي خمسة عوامل خطر رئيسية يمكن أن تعيق فرصتك في تكوين عائلة .

ما هو الحمل خارج الرحم؟



و NHS أوضح: "إن الحمل خارج الرحم هو عندما تنغرس البويضة الملقحة نفسها خارج الرحم، عادة في واحدة من قنوات فالوب مثل هذا الحدوث يمنع الطفل من النمو ويمكن أن يعرض صحتك للخطر.

تتطور الأعراض بين الأسبوع الرابع والثاني عشر من الحمل ، والتي يمكن أن تشمل:

غياب الدورة الشهرية وعلامات الحمل الأخرى

آلام البطن أسفل جانب واحد

نزيف مهبلي أو إفرازات مائية بنية

ألم في طرف كتفك

عدم الراحة عند التبول أو التبرز.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية "لسوء الحظ ، لا يمكن إنقاذ الحمل".

عامل خطر للعقم يشمل زيادة الوزن أو نقص الوزن بشكل ملحوظ.

قد يؤدي الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي (BMI) إلى زيادة وتيرة الإباضة ، وتحسين فرص حدوث الحمل.

يؤدي التاريخ السابق للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا ، إلى تلف قناتي فالوب يؤدي عدم الحفاظ على صحتك الجنسية إلى مشاكل في الخصوبة لاحقًا.يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول أيضًا إلى تقليل الخصوبة ، لذا فإن الأشخاص الذين يحاولون إنجاب طفل يكونون أفضل حالًا في الامتناع تمامًا لا يزال السيدات بحاجة إلى التفكير في سنهم عند أخذ أفضل احتمالية للحمل في الاعتبار.

".ذكرت مايو كلينك أن "نوعية وكمية بويضات المرأة تبدأ في التدهور مع تقدم العمر"."في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي ، يسرع معدل فقدان البصيلات ، مما ينتج عنه بيض أقل جودة وأقل جودة.

"هذا يجعل الحمل أكثر صعوبة ويزيد من خطر الإجهاض."

خمسة عوامل خطر رئيسية للعقم

التقدم في العمر

التدخين

وزن

التاريخ الجنسي

تناول الكحول

ينصح النساء اللاتي يأملن في الحمل بالحفاظ على وزن صحي ، وعدم التدخين ، وتجنب الكحول ، وتقليل مستويات التوتر.



أظهرت الدراسات أن الأزواج المتوترين لديهم نتائج سيئة مع علاج العقم وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فعليك ممارسة الرياضة باعتدال وذلك لأن التمارين الشاقة والمكثفة لأكثر من خمس ساعات أسبوعيًا ارتبطت بانخفاض التبويض.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .