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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمليات النحت تنجح في هذه الحالة .. استشاري جراحة التجميل يوضح

عمليات النحت
عمليات النحت

كشف الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل، عن أسباب حدوث ترهلات في الجسم، قائلاً: " الحمل، وعدم المحافظة على الجسم بعد عملية الولادة، والدايت أيضاً حيث يسبب ترهلات للجسم والجلد".

وأضاف محمد شعيب خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فقدان الوزن عن طريق عمليات التجميل يؤدي أيضاً إلى حدوث ترهلات في الجسم، وذلك بسبب فقدان وزن بكميات كبيرة .

ونوه استشاري جراحة التجميل الى أن هناك عمليات جراحية لتجميل الجسم، ولكن يجب أن تتم وفقاً لعدة أمور تختلف من جسم لآخر، مضيفاً أن عمليات نحت الجسم للتجميل أصبحت تُجرى باستخدام طرق حديثة وبدون أي ألم.

وأوضح محمد شعيب أن عمليات النحت يقصد بها تشكيل الجسم بشكل محدد، أي الوصول إلى الشكل "الكيرفي"، منوهاً أن عمليات النحت تنجح في حالة أن تكون معدات الكتلة لدى المريض طبيعية.

وأِشار استشاري جراحة التجميل إلى أن عمليات الليزر تمنح الشد والليونة للجسم، مضيفاً أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون والتخلص من البروزات غير المرغوبة.

استشاري جراحة التجميل عمليات النحت أسباب حدوث ترهلات عملية الولادة عمليات الليزر عمليات التجميل صدى البلد

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