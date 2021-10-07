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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إتمام صفقة توحيد أعمال "أركان" و"حديد الإمارات"

ارشيفية
ارشيفية

أكدت شركة "أركان لمواد البناء "أركان" المتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء في الإمارات اليوم إتمام كافة الجوانب القانونية لصفقة توحيد أعمالها مع شركة الإمارات لصناعة الحديد "حديد الإمارات" شركة متكاملة لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط وذلك بعد تصويت المساهمين فى أغسطس الماضي واستكمال جميع الموافقات التنظيمية.

ويمثل اكتمال توحيد الأعمال بين شركتي "أركان" و"حديد الإمارات" إنشاء أكبر منتِجٍ للحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات "المجموعة الموحدة" بإمكانات قوية وخطة استراتيجية طموحة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى قاعدة إيرادات متنوعة المصادر.

ولأول مرة في تاريخ أسواق المال الإماراتية، سيتمكن المستثمرون من تداول أسهم شركة متخصصة بصناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات.

وتتمتع المجموعة الموحدة بإمكانات كبيرة تؤهلها من النمو والتوسع وإيجاد فرص تجارية جديدة وتعزيز دور الشركات الصناعية الوطنية ومساهمتها في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وبموجب البنود الأساسية للصفقة، أصدرت "أركان" لصالح "صناعات" سندات قابلة للتحويل، تم تحويلها إلى 5,1 مليار سهم عادي في "أركان".

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