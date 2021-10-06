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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الإنفاق على القطط .. فيديو

قطط
قطط

عندى قطط ولا أستطيع الحياة بدونهم وأشترى من أجل ذلك مستلزمات الحياة لهم، وذلك يكلف كثيرا فهل ذلك سفه وأسال عن مالى الذى ينفق فى ذلك..؟.


قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس سفهاً إنما المقصود أن يكون هناك انفاقاً متوازناً والفهم المستقيم يعلمنا أن نستثمر فى الإنسان فيمكنك أن تجعلى شيئا من النفقة جزء للفقراء والمساكين والأيتام أى ألا يستغرق الإنفاق على تلك الحيوانات جميع المال والوقت.

ويقول تعالى فى سورة البلد "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16).

فالتصرف الذى أتت به السائلة فيه رحمة لكن يجب أن يكون دون مبالغة كما يجب أن ينظر للإنسان بحكمة.

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية  السابق، إن عقلاء البشر يتفقون على ضرورة قتل الحيوان للاستفادة من منفعته التي خلقها الله، وجاء الإسلام يأذن للبشر في ذلك، إلا أنه حدد وسيلة ذلك القتل إلا وهو الذبح، وغير المسلمين من أصحاب الدعوات الحديثة يرون أن قتل الحيوان بالذبح تعذيب له، ويرون أنه من الرحمة قتله بالصعق الكهربائي، أو الضرب على رأسه.

 

وأضاف الدكتور علي جمعة عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أن هذه الدعوة الحديثة التي جاءت عبر جميعات الرفق بالحيوان التي أنشئت أول ما أنشئت ببريطانيا سنة 1829م، رفضها اليهود في إنجلترا وغيرها من البلاد، إلا أن وسائل الإعلام لا تذكر ذلك كثيرا، وتحاول أن توهم الناس أنه لا يعارض هذه الدعوة غير المسلمين، ربما لتأكيد النظرة المعادية للإسلام التي تتهمه بالعنف والإرهاب!

 

وأوضح  الدكتور علي جمعة أنه في بداية أبريل سنة 2004 ذكرت الـ"بي بي سي" أن تقرير مجلس رعاية الحيوان أثار غضب الجالية اليهودية في بريطانيا، وذكرت أن هناك منظمة تدعى سيخيتا بريطانيا لزيادة الوعي «بالطريقة اليهودية الدينية الإنسانية لإعداد الماشية للطعام» التي تسمى “طريقة السيخيتا”.

واستطرد: “والعجيب أنهم يصعقون الحيوان بالكهرباء، ويصوبونه بالطلق الناري، ويضربونه بالآلات الحديدية على أم رأسه حتى يخر ميتاً، بل وتسلخ جلود الحيوانات وهي لم تمت، ويزعمون أن في كل ذلك رحمة بالحيوان”.


وتابع: “وقال هنري جرونوولد - الذي يرأس منظمة سيخيتا ومجلس نواب اليهود البريطانيين - إن الحكومة لم تنشر أدلة تثبت أن الحيوانات تتعذب بالذبح بهذه الطريقة، وقال: “بالعمل البناء مع الحكومة، سنوضح أن طريقة السيخيتا رحيمة تماما ولا يمكن العدول عنها، إذن يتفق المسلمون مع اليهود في عدم جواز قتل الحيوان لأكله إلا عن طريق الذبح، فينبغي أن يكون الإنكار على من يقر الذبح يشمل اليهود كذلك”.
 

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قطط الإفتاء المصرية للفقراء والمساكين الحيوانات علي جمعة الدعوة الحيوان

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