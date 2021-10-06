سموحة يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



حرص الجهاز الفني للفريق الأول بنادى سموحة علي تجربة جميع العناصر بمن فيهم الصفقات الجديدة للوقوف علي مدى جاهزية اللاعبين تأهبا لانطلاق الموسم.



وأكد المدير الفني لنادي سموحة أن الجهاز الفني يركز في المرحلة الحالية على رفع معدل اللياقة البدنية عند اللاعبين، والوصول تدريجياً لفورمة المباريات الرسمية.



وتابع : لعبنا مباراة وتتبقي امامنا ثلاث مباريات يقوم الجهاز الفني من خلالها بالعمل على تنفيذ خططه الفنية ورؤيته .

وأبدي الجهاز الفني لنادي سموحة قلقه من فشل الصفقات الجديدة في التلاحم مع لاعبي الفريق في بداية الموسم المقبل وعدم تحقيق مركز مناسب خلال المنافسات المقبلة.