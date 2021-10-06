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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصفه بالإنجاز التاريخي ..وزير الرياضة يهنئ سمر حمزة ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبة المنتخب المصرى سمر حمزة بفوزها بالميدالية البرونزية خلال منافسات بطولة العالم للمصارعة. 

 

وتقام البطولة بدولة النرويج خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجارى، وقد فازت سمر حمزة على بطلة الهند بنتيجة 2/1.


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالإنجاز الكبير التاريخي الذى حققته لاعبة المنتخب المصرى في ضوء تتويجها بأول ميدالية مصرية في بطولة العالم للمصارعة منذ  أكثر من 15 عام على آخر ميدالية في عام 2006 فضلاً عن أنها تمثل أول مشاركة رسمية دولية للاعبة المنتخب المصرى بعد دورة الألعاب الأوليمبية. 

 

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة والتي تعد بداية الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 سوف تشهد تكثيف لمشاركة المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات في جميع البطولات والمنافسات العالمية لمختلف الأعمار السنية للمنتخبات المصرية.

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