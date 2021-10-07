بالمستندات.. البسيونى يعود لانتخابات نادى المنصورة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، عودة العميد محمد البسيوني، بعد أن قام بالاستشكال ضد قرار اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، باستبعاده من انتخابات نادي المنصورة.

كما قررت اللجنة عودة محمود أحمد محمود شقوير، لقوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي.

جدير بالذكر أن اللجنة قد أصدرت قرارًا في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية رقم 35 لسنة 5 ق لعام 2021 بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من إلغاء قرار مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي باستبعاد المحتكم ضده المرشح محمد محمد بسيوني، من قوائم المرشحين على عضوية مجلس إدارة نادي المنصورة، وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم الموضوعية المختصة عقب تشكيلها.

وعقب قرار استبعاد البسيوني. من الانتخابات، تم الإعلان عن فوز الدكتور حاتم المير، برئاسة نادي المنصورة بالتزكية عقب استبعاد منافسه الوحيد على منصب رئيس مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات نادي المنصورة غدا الجمعة 8 أكتوبر، للدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2025.

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