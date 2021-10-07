%260 نموا بصادرات الأسمنت المصري للسودان.. و13% لأمريكا

قفزت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى غانا بنسبة 260764% لتسجل 36.991 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار لتحتل المرتبة الثالثة مستحوذة على 13.2%، وللسودان بنسبة 260% لتبلغ 25.334 مليون دولار في مقابل 7.035 مليون دولار.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، ارتفاع صادرات الأسمنت المصري إلى السنغال لتبلغ 12.606 مليون دولار بنهاية أغسطس 2021 في مقابل 151 ألف دولار بنهاية أغسطس 2020 بنمو 8246%، وإلى أوغندا لنحو 11.916 مليون دولار في مقابل 4.516 ألف دولار بنمو 164%.



وزادت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى أمريكا لنحو 9.165 مليون دولار في مقابل 8.081 مليون دولار بنمو 13%، وإلى بنين نحو 6.529 مليون دولار في مقابل 24 ألف دولار بنمو 27610%.

وبلغت صادرات الأسمنت المصري إلى الكاميرون خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 نحو 8.229 مليون دولار، وإلى كينيا نحو 26.052 مليون دولار في مقابل 26.746 مليون دولار بتراجع 3%.

ويسعى منتجو الأسمنت للتوسع التصديري لتصريف الطاقات الإنتاجية الفائضة مع الركود المحلي، خاصة للسوق الأفريقية.