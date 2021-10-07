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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تعدم 1049 كيلو مواد غذائية غير صالحة

حملات رقابية
حملات رقابية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية، بجميع مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

 

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 وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث تم المرور على 721 منشأة غذائية، أسفرت عن تحرير 402 مخالفة لمنشآت غذائية، تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، لافتاً إلي أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر على الصحة العامة، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 1049 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 695 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلي أنه تم استصدار 1398 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

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