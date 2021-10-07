أحمد عز يصور «كيرة والجن» في كرواتيا.. ويعود لمصر في هذا الموعد.. خاص

أكد النجم أحمد عز أنه يعكف حاليا على تصوير مشاهده في فيلم “كيرة والجن”.

وقال أحمد عز، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أصور حاليا مشاهدي في كرواتيا، حيث سنعود بعد أسبوع إلى مصر".

وأضاف أحمد عز: "كل شيء في التصوير يسير هنا على ما يرام، وسنعود إلى مصر لاستكمال باقي مشاهد الفيلم".



وتخطي فيلم "العارف" للنجم أحمد عز حاجز الـ ٦٠ مليون جنيه في إيرادات شباك تذاكر الموسم السينمائى الحالي، وذلك بعد عرضه يوم 14 يوليو الماضى.

وبذلك يكون فيلم “العارف” للنجم أحمد عز أول فيلم يتخطى ٦٠ مليون جنيه منذ انتشار فيروس كورونا قبل عام ونصف العام، ويستمر في صدارة إيرادات الموسم.

وشهد العام ونصف العام الماضيان اتخاذ دور العرض العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا مثل نسب التشغيل التي لم تصل حتى الآن إلى النسبة الكاملة، وذلك ألقى بظلاله على أرقام إيرادات الأفلام خلال هذه الفترة، حتى استطاع "العارف" تخطى ٦٠ مليون جنيه، حيث حقق إيرادات وصلت إلى ٦٠ مليونا و١٤٣ ألفا و٩٨٧ جنيها، ومن المتوقع أن تزداد إيراداته خلال الفترة المقبلة.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث فيلم "العارف"

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى “مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا”، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.



أفلام تعرض حاليا في السينمات

ويعرض فى السينمات حالياً بجانب فيلم "العارف"، أفلام "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى، و"الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى، و"موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، و"ماكو" لناهد السباعي، و"عروستي" لجميلة عوض وأحمد حاتم، وفيلم “٢٠٠ جنيه” لإسعاد يونس ودينا فؤاد وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم.