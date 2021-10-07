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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. تدريب طلاب 4 جامعات في برنامج تمهيدي للطيران

جانب من الحضور
جانب من الحضور

نظمت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً في مقرها الرئيسي في المحرق برنامجًا تمهيديًا استمر على مدى 5 أيام لطلبة عدد من الجامعات شملت جامعة البحرين، وجامعة برونيل لندن، ومعهد البحرين للتدريب، وجامعة العلوم التطبيقية.

 

وكان الطلبة المذكورين قد قاموا بجولة في مقر طيران الخليج، وتم إعطاؤهم لمحة عامة عن ثقافة الناقلة الوطنية وعملياتها؛ كما قاموا بزيارة ميدانية للإدارات الأساسية في طيران الخليج مثل طاقم المقصورة، واجتماع ما قبل الرحلات، وخدمات المظهر، وخدمات الضيوف، والمطار، ومركز الاتصال، والقسم التقني، والأمن، ومراقبة الطاقم، والإرسال، ومركز العمليات المتكاملة.

 

وفي نهاية البرنامج التعريفي، التقى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد عبد الحميد العلوي والمدير التنفيذي للموارد البشرية في طيران الخليج السيد جمال الكويتي بالمشاركين وتحدثوا عن تاريخ الشركة وأقسامها المختلفة وتنوع المهن اللتي يمكن لقطاع الطيران أن يقدمها لخريجي المستقبل.

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وقد كانت ملاحظات الطلبة بعد انتهاء البرنامج إيجابية، حيث تحدث جميع المشاركين عن أهمية زيادة الوعي بطيران الخليج وعملياتها ودورها الهام في البحرين وفي صناعة الطيران في المنطقة. 

البحرين قطاع الطيران طيران الخليج الجامعات زيارة ميدانية

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