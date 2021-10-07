عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: نمتلك إمكانية بحثية متميزة

صدى البلد

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم وفدا من مجمع الابداع والبحث العلمى- جامعة حلوان للطلاع على الإمكانات المعملية الكلية وما يمكن أن تساهم به للتيسير على الباحثين بجامعة حلوان من إجراء تجارب وقياسات معملية، وجاءت الزيارة برعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، وإشراف الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق الكلية الدكتور حسام محمد يحيى.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

وتأتي الزيارة من منطلق دعم البحث العلمى والابتكار وذلك تحت قيادة  الدكتورة منى فؤاد وكيل الدراسات العليا بجامعة حلوان والدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى و أستاذ مساعد دكتور أحمد عبدالغني نائب رئيس المجمع  م. منار الشرقاوي المدير الإدارى للمجمع.
 
بدأ برنامج الزيارة  بالتعرف علي المعامل والورش بالكلية وهي :
1- معمل ترشيد الطاقة .
2- معمل قياس الملوثات .
3- معامل وورش قسم تكنولوجيا التبريد والتكيف .
4- معامل وورش قسم تكنولوجيا السيارات .
5- معامل وورش قسم تكنولوجيا الإنتاج . 

6- معامل وورش قسم تكنولوجيا الكهرباء .

7- معامل وورش قسم تكنولوجيا الالكترونيات .


أوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن استفادة الباحثين والطلاب من المعامل الموجودة  والإمكانات المتوفرة داخل الكلية يثمر من تنمية مهارات الباحثين، وأن ذلك يعود فى النهاية بالارتقاء بمستوى بالبحث العلمي وعلى المجتمع.


ونوه وكيل الكلية للدراسات العليا أن البحث العلمى من أساسيات الدراسات العليا ويجب  الاهتمام به علي أكمل وجه ممكن كي يتخرج جيل من الباحثين المبدعين.


أشاد وفد مجمع الإبداع والبحث العلمى فى نهاية برنامج الزيارة،  بما تمتلكه كلية التكنولوجيا والتعليم من إمكانات معملية وأعضاء هيئة تدرس يعملون  بكل جهودهم  للارتقاء بمستوى طلاب البحث العلمي.

كلية التكنولوجيا والتعليم مجمع الابداع والبحث العلمى جامعة حلوان الدكتور ابراهيم لطفي اخبار التعليم

ترشيحاتنا

أفريقيا الوسطى تحقق مفاجأة وتهزم نيجيريا في تصفيات كأس العالم

محلل زواج للمطلقات يثير جدلا.. والإفتاء وعلماء: ملعون والنكاح باطل

اللواء سمير فرج: تالت مرة في حياتي دموعي بتنزل بعد حديث الرئيس السيسي عني

خطة لردع الوباء.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن جائحة كورونا

سقط من الطابق الـ12.. تفاصيل واقعة حلاق فاقوس ضحية الإهمال

الطرق والكباري تكذب ما نشر حول ردم الرياح التوفيقي بطريق المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلي بمنح اليهود الحق بالصلاة في باحات الأقصى

كيروش يحسم مصير مشاركة محمد الشناوي أمام ليبيا

تفاصيل العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار ترعة في المنيا

"فتح الاسانسير ملقاش الكابينة".. سقوط حلاق من الطابق الـ 12 في الشرقية

شوبير: القدر أنقذ الزمالك من عقوبة كارثية.. و3 سيناريوهات لأزمة القيد

لسوء سمعتها.. أب يقتل ابنته بمساعدة شقيقها في الجيزة

تجربة ستظل غالية علي قلبي.. ميدو يعلن رحيله عن برنامج "أوضه اللبس"

رفضت الأهلي.. خليفة محمد صلاح يعلن انتقاله رسمياً إلى وادي دجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

بمشاركة محمد صلاح.. وزير الرياضة يشهد مران المنتخب الوطني استعداداً لمباراة ليبيا

اعتزلت الفن 17 سنة.. نادين: الجيل الجديد ميعرفنيش وبيسألوا عملوني نجمة ليه؟فيديو

خدماته تطوعية| البيه محلل .. كيف أنقذ 33 أسرة بعد الطلقة الأخيرة؟

فيديو

لوجه الله وبدون مقابل.. محلل شرعي تزوج 33 مرة والأزهر يرد

أشرف على أنسحاب آخر جندي إسرائيلي.. من هوالفريق عبد رب النبي حافظ

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

إسلام عوض يكتب: فى ذكرى أكتوبر.. «مصر السيسي» مازالت تبهر العالم

محمد سليم يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. الوطن لا يزال على العهد

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

اﻟﻤﺰﻳﺪ