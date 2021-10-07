كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: نمتلك إمكانية بحثية متميزة

استقبلت كلية التكنولوجيا والتعليم وفدا من مجمع الابداع والبحث العلمى- جامعة حلوان للطلاع على الإمكانات المعملية الكلية وما يمكن أن تساهم به للتيسير على الباحثين بجامعة حلوان من إجراء تجارب وقياسات معملية، وجاءت الزيارة برعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ، وإشراف الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق الكلية الدكتور حسام محمد يحيى.

وتأتي الزيارة من منطلق دعم البحث العلمى والابتكار وذلك تحت قيادة الدكتورة منى فؤاد وكيل الدراسات العليا بجامعة حلوان والدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى و أستاذ مساعد دكتور أحمد عبدالغني نائب رئيس المجمع م. منار الشرقاوي المدير الإدارى للمجمع.



بدأ برنامج الزيارة بالتعرف علي المعامل والورش بالكلية وهي :

1- معمل ترشيد الطاقة .

2- معمل قياس الملوثات .

3- معامل وورش قسم تكنولوجيا التبريد والتكيف .

4- معامل وورش قسم تكنولوجيا السيارات .

5- معامل وورش قسم تكنولوجيا الإنتاج .

6- معامل وورش قسم تكنولوجيا الكهرباء .

7- معامل وورش قسم تكنولوجيا الالكترونيات .



أوضح الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن استفادة الباحثين والطلاب من المعامل الموجودة والإمكانات المتوفرة داخل الكلية يثمر من تنمية مهارات الباحثين، وأن ذلك يعود فى النهاية بالارتقاء بمستوى بالبحث العلمي وعلى المجتمع.



ونوه وكيل الكلية للدراسات العليا أن البحث العلمى من أساسيات الدراسات العليا ويجب الاهتمام به علي أكمل وجه ممكن كي يتخرج جيل من الباحثين المبدعين.



أشاد وفد مجمع الإبداع والبحث العلمى فى نهاية برنامج الزيارة، بما تمتلكه كلية التكنولوجيا والتعليم من إمكانات معملية وأعضاء هيئة تدرس يعملون بكل جهودهم للارتقاء بمستوى طلاب البحث العلمي.